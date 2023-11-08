BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, АНТРАЦИТ
Референс: BLNVS100506
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) трехклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Трехклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Цветовой оттенок черный
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Глубина встраивания 25 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 3
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195524
|8.5
|8.5
|4.1
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606481195521
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|779
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606481195522
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.744
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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