BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Выключатель трёхклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - С его помощью можно управлять тремя источниками света с одной точки. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.