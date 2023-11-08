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BLNVS100507
BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ
BLNVS100507

BLANCA С/У 3-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.1+1+1), 10А, 250В, БЕЖЕВЫЙ

Референс: BLNVS100507
Линейка Blanca

Выключатель трёхклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (скрытой установки, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 10 А. - С его помощью можно управлять тремя источниками света с одной точки. -Корпус изделия выполнен из ABS-пластика. - Четкая маркировка клемм для безошибочного подключения. - Увеличенная площадь контактной поверхности гарантирует надежность и качество соединения, исключая потери.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения освещение
Тип упаковки Флоупак
Номинальный ток 10 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Количество в одном комплекте комплект из 10 шт.
Комплектация изделия изделие в сборе
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандарты IEC 60669
Глубина встраивания 25 мм
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 3
Условия эксплуатации
Экологичность не содержит галогенов
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064897760158.58.54.1 см. 68г.
BB1
210шт.1360648977601223.219.58.9 см. 680г.
CAR
320шт.2360648977601940.424.210.6 см. 1.74кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 122.4кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
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