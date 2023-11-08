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BLNVS106605
BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, ЯСЕНЬ
BLNVS106605
BLNVS106605

BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, ЯСЕНЬ

Референс: BLNVS106605
Линейка Blanca

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (ясень, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Изделия цвета Ясень обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Область применения подсветка
Минимальная партия для продажи 1
Тип продукта выключатель нагрузки
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Обработка поверхности необработанная
Исполнительное устройство клавиша
Количество клавиш 2
Режим фиксации винты
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Относительная влажность 60-60 %
Рабочая температура 5-35 °C
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064811957848.58.54.1 см. 68г.
BB1
210шт.1360648119578123.219.58.9 см. 779г.
CAR
320шт.4360648119578240.424.210.6 см. 1.744кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 175кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 85 мм
Вес 0.068 кг
Ширина 85 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
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