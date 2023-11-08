BLANCA С/У 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.6+6), 10А, 250В, АНТРАЦИТ

Переключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (антрацит, скрытой установки) двухклавишный предназначен для сетей до 250В, на ток до 10А. Подсветка делает его легко находимым в отсутствие освещения. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек.