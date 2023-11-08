BLANCA О/У ЗВОНОК проводной, 8мА, 250В, БЕЛЫЙ
BLANCA О/У ЗВОНОК проводной, 8мА, 250В, БЕЛЫЙ
Референс: BLNZA000011
Звонок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) предназначен для сетей до 250В, потребление 2Вт. Звонок изготовлен из ABS-пластика, надежен, прочен и прост в установке. Размеры звонка: 92*92*39 мм. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.
Спецификация
Технические характеристики
EC000131 Звонок
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Беспроводной Нет
Цвет корпуса Белый
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Область применения дверной звонок
Тип продукта звонок
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Обработка поверхности необработанная
Режим фиксации винты
Функция переключения кнопка звонка
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Относительная влажность 60-60 %
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Рабочая температура 5-35 °C
Стандарты IEC 60669
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481194619
|9
|9
|3.8
|см.
|59
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606481194616
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|569
|г.
CAR
|3
|—
|48
|шт.
|43606481194617
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3.743
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|129
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 92 мм
Вес 0.065 кг
Ширина 92 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Звонок дверной серии BlancaЗвонок дверной серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 200.32 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83526_21ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83526_21
Формат PDF
Размер 180 kB
Срок действия: 31/03/2021 - 30/03/2026
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты