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BLNZA000011
BLANCA О/У ЗВОНОК проводной, 8мА, 250В, БЕЛЫЙ
BLNZA000011
BLNZA000011
BLNZA000011
BLNZA000011
BLNZA000011

BLANCA О/У ЗВОНОК проводной, 8мА, 250В, БЕЛЫЙ

Референс: BLNZA000011
Линейка Blanca

Звонок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, открытой установки) предназначен для сетей до 250В, потребление 2Вт. Звонок изготовлен из ABS-пластика, надежен, прочен и прост в установке. Размеры звонка: 92*92*39 мм. Изделия серии Blanca - отличное решение для города и дачи.

Спецификация
Технические характеристики
EC000131 Звонок
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Беспроводной Нет
Цвет корпуса Белый
Основные характеристики
Минимальная партия для продажи 1
Тип упаковки Флоупак
Серия Blanca
Область применения дверной звонок
Тип продукта звонок
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Обработка поверхности необработанная
Режим фиксации винты
Функция переключения кнопка звонка
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Относительная влажность 60-60 %
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Температура окружающей среды при хранении 5-40 °C
Рабочая температура 5-35 °C
Стандарты IEC 60669
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3606481194619993.8 см. 59г.
BB1
28шт.1360648119461623.219.58.9 см. 569г.
CAR
348шт.4360648119461740.424.228.8 см. 3.743кг.
P12
41440шт.12080101.4 см. 129кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 39 мм
Высота 92 мм
Вес 0.065 кг
Ширина 92 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Звонок дверной серии Blanca
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 200.32 kB
Звонок дверной серии Blanca
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83526_21
Формат PDF
Размер 180 kB
Срок действия: 31/03/2021 - 30/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.83526_21
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