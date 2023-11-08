ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БУК, Россия

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двухклавишного выключателя на 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он удобен в применении и отлично подходит для коридора.