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BPA16-202T
ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БУК, Россия
BPA16-202T

ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА с заземл. со шт. + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., БУК, Россия

Референс: BPA16-202T
Линейка Etude

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками и двухклавишного выключателя на 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Он удобен в применении и отлично подходит для коридора.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098141811.36.35 см. 133г.
BB1
210шт.1360648098141537.218.68 см. 1.455кг.
P12
41440шт.12080114.6 см. 237кг.
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Дата документа: 08/11/2023
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Техническая документация Блоки двойные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 314.55 kB
Блоки двойные серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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