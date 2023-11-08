ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавиш., БУК, Россия

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и одноклавишного выключателя на 10А. Он удобен в применении и отлично подходит для коридора. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.