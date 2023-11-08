ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У БЛОК: РОЗЕТКА без заземления + ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавиш., СОСНА, Россия
Референс: BPA16-205D
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и двухклавишного выключателя на 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он удобен в применении и отлично подходит для коридора. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981500
|11.3
|6.3
|3.7
|см.
|107
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606480981507
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.406
|кг.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|43606480981508
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|11.709
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|230
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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