ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: BPA16-241B
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А со шторками и без заземления и одноклавишного выключателя на 10А. Удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Серия Etude
Область применения питание напряжения
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта выключатель и розетка
Тип покрытия глянцевая
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтами
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Состав комплекта розетка 1 выключатель
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010623
|13.3
|7.3
|5.5
|см.
|193
|г.
BB1
|2
|—
|7
|шт.
|4690201010630
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.491
|кг.
CAR
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010637
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.7
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|189
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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