ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А со шторками и без заземления и одноклавишного выключателя на 10А. Удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.