ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.2-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ВЫКЛ.2-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: BPA16-242B
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и двухклавишного выключателя на 10А. Две клавиши позволяют управлять двумя источниками света с одной точки. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок белый
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Тип продукта выключатель и розетка
Комплектация изделия механизм в сборе
Область применения питание напряжения
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтами
Режим работы откл.
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Состав комплекта розетка 2 выключатель
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010647
|13.3
|7.3
|5.5
|см.
|197
|г.
BB1
|2
|—
|7
|шт.
|4690201010654
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.519
|кг.
CAR
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010651
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.9
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|192
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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