ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: BPA16-246B
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и одноклавишного переключателя на 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Белый
Основные характеристики
Область применения питание напряжения
Цветовой оттенок белый
Тип продукта выключатель и розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Тип покрытия глянцевая
Дополнительные характеристики
Состав комплекта розетка 1 выключатель
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Тип привода клавиша
Режим работы откл.
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010661
|13.3
|7.3
|5.5
|см.
|195
|г.
CAR
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010675
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.8
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|190
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Блоки двойные серии ЭтюдБлоки двойные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 314.55 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты