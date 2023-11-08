ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IР44 О/У БЛОК: РОЗ. з/к со шт. 16А 250В, ПЕРЕК.1-клав.10А, СЕРЫЙ, Россия
Референс: BPA16-246C
Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) предназначен для применения в сетях до 250В, состоит из розетки на 16А, со шторками, без заземления и одноклавишного переключателя на 10А. Переключатель позволяет управлять одним источником света из двух точек. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Цвет Серый
Основные характеристики
Область применения питание напряжения
Цветовой оттенок серый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта выключатель и розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Состав комплекта розетка 1 выключатель
Режим работы откл.
Тип монтажа скрытый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010746
|13.3
|7.3
|5.5
|см.
|195
|г.
CAR
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010750
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.8
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|190
|кг.
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Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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