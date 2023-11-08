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KA10-001K
ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
KA10-001K
KA10-001K
KA10-001K
KA10-001K

ЭТЮД О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия

Референс: KA10-001K
Линейка Etude

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он прост в установке и удобен в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Код совместимости кА1
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип контактов 1 Н.О.
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989412756.16.13.55 см. 76г.
BB1
225шт.460709894128237.218.68 см. 2.012кг.
CAR
3200шт.460709894220338.438.433.2 см. 15.2кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 317кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
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