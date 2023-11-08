ЭТЮД IP44 О/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, БЕЛЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он удобен в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.