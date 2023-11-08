ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: KC10-001K
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, скрытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Он прост в установке и удобен в применении. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Этюд
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Длина зачистки проводов 11 мм
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип контактов 1 Н.О.
Монтаж устройства открытый
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940858
|8.1
|8.1
|4.7
|см.
|82
|г.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4607098940865
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.777
|кг.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|4607098941992
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.3
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|219
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 47 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00690_20
Формат PDF
Размер 1.31 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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