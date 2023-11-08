ЭТЮД С/У ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с самовозвратом с подсветкой 10 АХ, КРЕМОВЫЙ, Россия

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, скрытой установки) кнопочный с самовозвратом предназначен для применения в сетях до 250В, на ток до 10А и подсветкой, что делает его легко находимым при отсутствии освещения. Выключатель подходит для большинства типов ламп, включая люминесцентные. Сделано в России.