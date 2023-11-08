Продукты
KOMA-001K
ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
KOMA-001K
KOMA-001K
KOMA-001K

ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия

Референс: KOMA-001K
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е используется для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Бежевый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок сосна
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип разъема keystone
Категория 5e
Способ установки лапками винтами
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854391816.16.14.4 см. 54г.
BB1
217шт.1360648543918837.218.68 см. 1.02кг.
CAR
3136шт.4360648543918938.438.433.2 см. 8.83кг.
P12
42448шт.12080114.6 см. 174кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.4 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 310.1 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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