ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: KOMA-001K
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) компьютерная RJ45 категория 5е используется для удобного и быстрого подключения устройств к сети Интернет. Данное изделие подходит для любых помещений. Розетка проста в установке, надежна и прочна в применении. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Бежевый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок сосна
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип разъема keystone
Категория 5e
Способ установки лапками винтами
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439181
|6.1
|6.1
|4.4
|см.
|54
|г.
BB1
|2
|—
|17
|шт.
|13606485439188
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.02
|кг.
CAR
|3
|—
|136
|шт.
|43606485439189
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.83
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|174
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.4 мм
Высота 61 мм
Ширина 61 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 310.1 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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