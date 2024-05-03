Продукты
KOMC-001b
ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия
KOMC-001b
KOMC-001b
KOMC-001b
KOMC-001b

ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: KOMC-001b
Линейка Etude

КОМП. розетка RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Серия Этюд Etude
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Тип экранирования U/UTP
Дополнительные характеристики
Способ установки лапками винтами Винтом: shield
Категория 5
Количество контактов 8
Тип покрытия глянцевое
Тип разъема keystone
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEEE1394c
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989404141611.53.9 см. 0.051кг.
CAR
210шт.460709894042118.618.610.6 см. 0.607кг.
BAG
3120шт.460709894177038.438.433.2 см. 7.804кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 158.462кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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