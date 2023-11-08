ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5е, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: KOMC-001K
КОМП. розетка RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Цвет Бежевый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок кремовый
Тип продукта компьютерная розетка
Тип экранирования U/UTP
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип разъема keystone
Количество контактов 8
Категория 5
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098941176
|8.1
|8.1
|3.72
|см.
|59
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607098941183
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|679
|г.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|4607098942159
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.8
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|174
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 310.1 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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