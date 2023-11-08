ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД, КРЕМОМЫЙ открытой установки одноместная предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А, без шторок и заземления. Она проста в установке и удобна в применении, идеально подходит для загородного дома. Сделано в России.