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PA16-002B
ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-002B
PA16-002B
PA16-002B

ЭТЮД О/У РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: PA16-002B
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) одноместная со шторками, без заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Сделано в России. Они открываются только при одновременном равномерном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989406366.16.13.55 см. 65г.
BB1
225шт.460709894064337.218.68 см. 1.737кг.
CAR
3200шт.460709894188638.438.433.2 см. 13.6кг.
P12
43600шт.12080114.6 см. 278кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетка открытой установки серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.19 kB
Розетка открытой установки серии Этюд
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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