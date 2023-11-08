ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БУК, Россия
ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БУК, Россия
Референс: PA16-004T
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Этюд
Цветовой оттенок бук
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия декорировано пленкой
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201009221
|6.1
|6.1
|4.4
|см.
|85
|г.
CAR
|3
|—
|136
|шт.
|14690201009235
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.5
|кг.
P12
|4
|—
|2448
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|252
|кг.
Документы
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Тип документа
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Размер 323.19 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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