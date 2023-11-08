ЭТЮД О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, БУК, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) одноместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.