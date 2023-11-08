ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухместная со шторками, без заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Сделано в России. Сделано в России.