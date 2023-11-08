ЭТЮД О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250B, СОСНА, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) двухместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.