ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) трёхместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Трёхместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Она проста в установке и удобна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.