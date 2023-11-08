ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: PA16-009K
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) трёхместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Трёхместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439334
|14.3
|6.1
|3.1
|см.
|107
|г.
BB1
|2
|—
|11
|шт.
|13606485439331
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.302
|кг.
P12
|4
|—
|1584
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|215
|кг.
Документы
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Тип документа
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Размер 323.19 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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