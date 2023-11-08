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PA16-011B
ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-011B
PA16-011B

ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: PA16-011B
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) трёхместная с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Трёхместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок Белый
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648079866514.36.14.4 см. 144г.
BB1
29шт.1360648079866237.218.68 см. 1.416кг.
P12
41296шт.12080114.6 см. 231кг.
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Дата документа: 08/11/2023
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Техническая документация Розетка открытой установки серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.19 kB
Розетка открытой установки серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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