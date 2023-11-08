ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БУК, Россия
ЭТЮД О/У тройная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БУК, Россия
Референс: PA16-012T
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) трёхместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Трёхместная розетка позволяет подключить три устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок бук
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия декорировано пленкой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439440
|14.3
|6.1
|4.4
|см.
|148
|г.
BB1
|2
|—
|9
|шт.
|13606485439447
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.452
|кг.
CAR
|3
|—
|72
|шт.
|43606485439448
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.092
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|237
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка открытой установки серии ЭтюдРозетка открытой установки серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.19 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты