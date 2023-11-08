ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, БУК, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) двухместная угловая, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.