ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, БУК, Россия
ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А, БУК, Россия
Референс: PA16-105T
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) двухместная угловая, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок бук
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 2-я розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип монтажа открытый
Тип покрытия декорировано пленкой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439273
|11.3
|7.65
|5.54
|см.
|95
|г.
BB1
|2
|—
|9
|шт.
|13606485439270
|37.2
|18.6
|8
|см.
|978
|г.
CAR
|3
|—
|72
|шт.
|43606485439271
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.298
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|168
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 323.19 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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