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PA16-108B
ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БЕЛЫЙ, Россия
PA16-108B
PA16-108B
PA16-108B

ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: PA16-108B
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухместная угловая с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия Etude
Серия продукта Этюд
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543922811.37.656.56 см. 107г.
BB1
28шт.1360648543922537.218.68 см. 980г.
CAR
364шт.4360648543922638.438.433.2 см. 8.316кг.
P12
41152шт.12080114.6 см. 168кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка открытой установки серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.19 kB
Розетка открытой установки серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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