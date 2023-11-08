ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: PA16-108K
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) двухместная угловая с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия Etude
Серия продукта Этюд
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип монтажа открытый
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439242
|11.3
|7.65
|6.56
|см.
|107
|г.
BB1
|2
|—
|8
|шт.
|13606485439249
|37.2
|18.6
|8
|см.
|980
|г.
CAR
|3
|—
|64
|шт.
|43606485439240
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.316
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|168
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 323.19 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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