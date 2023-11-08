ЭТЮД О/У двойная угловая РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А, КРЕМОВЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, открытой установки) двухместная угловая с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Ее конструкция позволяет установить розетку в угол помещения. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Сделано в России.