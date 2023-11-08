ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) четырёхместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.