ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия
ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250В, СОСНА, Россия
Референс: PA16-205D
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) четырёхместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Она проста в установке и удобна в применении. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 220 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 V переменный ток 50 Гц
Область применения питание напряжения
Серия Etude
Тип продукта 4-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 4 x 2P
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Режим фиксации винтом
Соединения – клеммы винтовой зажим
Тип монтажа открытый
Тип покрытия бриллиантовый
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201016779
|10.8
|10.3
|3.3
|см.
|148
|г.
BB1
|2
|—
|7
|шт.
|4690201016786
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.135
|кг.
CAR
|3
|—
|84
|шт.
|14690201016783
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.14
|кг.
P12
|4
|—
|1512
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|273
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 32 мм
Высота 102 мм
Ширина 108 мм
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка открытой установки серии ЭтюдРозетка открытой установки серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.19 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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