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PA16-208D
ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СОСНА, Россия
PA16-208D

ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СОСНА, Россия

Референс: PA16-208D
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (сосна, открытой установки) четырёхместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Сосна обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток 50/60 Гц
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
Материал пластик
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок дерево
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020101681610.810.34.4 см. 198г.
BB1
25шт.469020101682318.618.610.6 см. 1.089кг.
CAR
360шт.1469020101682038.438.433.2 см. 13.6кг.
P12
41080шт.12080114.6 см. 263кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 108 мм
Ширина 102 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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