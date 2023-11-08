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PA16-208T
ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БУК, Россия
PA16-208T

ЭТЮД О/У 4-местная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БУК, Россия

Референс: PA16-208T
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (бук, открытой установки) четырёхместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Четырёхместная розетка позволяет подключить четыре устройства в одном месте. Шторки и заземление обеспечивают дополнительную безопасность при косвенных прикосновениях. Изделия цвета Бук обладают уникальным рисунком, напоминающим древесный сруб. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Область применения источник питания
Серия Etude
Цветовой оттенок бук
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 4-я розетка
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Материал термопласт
Режим фиксации Винтом
Соединения – клеммы винтовой зажим
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020101683010.810.34.4 см. 198г.
BB1
25шт.469020101684718.618.610.6 см. 1.089кг.
CAR
360шт.1469020101684438.438.433.2 см. 13.6кг.
P12
41080шт.12080114.6 см. 263кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 102 мм
Ширина 108 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетка открытой установки серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.19 kB
Розетка открытой установки серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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