ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: PA16-244B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность. Розетка отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Область применения источник питания
Тип крышки крышка
Серия Etude
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Материал термопласт
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия блестящий
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010685
|13.3
|7.3
|5.5
|см.
|198
|г.
BB1
|2
|—
|7
|шт.
|4690201010692
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.526
|кг.
CAR
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010699
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|192
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 133 мм
Ширина 73 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетка открытой установки IP44 серии ЭтюдРозетка открытой установки IP44 серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 183.89 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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