ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, БЕЛЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, открытой установки) двухместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность. Розетка отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.