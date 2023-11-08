ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ, Россия
ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ, Россия
Референс: PA16-244C
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) двухместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность. Розетка отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 220 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип продукта розетка
Область применения источник питания
Цветовой оттенок грифель
Дополнительные характеристики
Тип покрытия блестящий
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Материал термопласт
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201010760
|13.3
|7.3
|5.5
|см.
|198
|г.
BB1
|2
|—
|7
|шт.
|4690201010777
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.526
|кг.
CAR
|3
|—
|42
|шт.
|14690201010774
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9
|кг.
P12
|4
|—
|756
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|192
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 133 мм
Ширина 73 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 183.89 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
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