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PA16-244C
ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ, Россия
PA16-244C
PA16-244C

ЭТЮД IP44 О/У двойная РОЗЕТКА с заземлением со шторками 16А 250В, СЕРЫЙ, Россия

Референс: PA16-244C
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (серый, открытой установки) двухместная с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность. Розетка отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 220 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2 x 2P + PE, со шторками
Тип продукта розетка
Область применения источник питания
Цветовой оттенок грифель
Дополнительные характеристики
Тип покрытия блестящий
[in] номинальный ток 16 А в 220...250 В Переменный ток 50 Гц
Материал термопласт
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020101076013.37.35.5 см. 198г.
BB1
27шт.469020101077737.218.610.6 см. 1.526кг.
CAR
342шт.1469020101077438.438.433.2 см. 9кг.
P12
4756шт.12080114.6 см. 192кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 55 мм
Высота 133 мм
Ширина 73 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Техническая документация Розетка открытой установки IP44 серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 183.89 kB
Розетка открытой установки IP44 серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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