ЭТЮД С/У РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: PC16-002B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) одноместная со шторками, без заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Серия Этюд
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта розетка
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607098940216
|8.1
|8.1
|4
|см.
|70
|г.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|4607098941671
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10
|кг.
P12
|4
|—
|2160
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|193
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 490.08 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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