ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) одноместная с заземлением, без шторок предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.