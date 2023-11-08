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PC16-004B
ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением со штороками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
PC16-004B
PC16-004B
PC16-004B
PC16-004B

ЭТЮД С/У РОЗЕТКА с заземлением со штороками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: PC16-004B
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки открываются при одновременном давлении в оба отверстия и препятствуют проникновению посторонних предметов. Они обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Монтаж устройства открытый
Режим фиксации Винтом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989402548.18.14.35 см. 77г.
CAR
3120шт.460709894169538.438.433.2 см. 10.7кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 209кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
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Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетки скрытой установки серии Этюд
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 490.08 kB
Розетки скрытой установки серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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