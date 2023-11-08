ЭТЮД IP44 С/У РОЗЕТКА с заземлением со штороками 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) одноместная, с заземлением и шторками предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. Сделано в России.. Удобна в применении и отлично подходит для ванной комнаты (IP44). Сделано в России.