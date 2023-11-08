ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления без шторок 16А 250B, БЕЛЫЙ, Россия
Референс: PC16-105B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (белый, скрытой установки) двухместная, без шторок и заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Она проста в установке и удобна в применении. Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Серия Etude
Серия продукта Этюд
Тип продукта 2-я розетка
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Режим фиксации винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439297
|11.29
|7.65
|3.79
|см.
|63
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606485439294
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|898
|г.
CAR
|3
|—
|72
|шт.
|43606485439295
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.898
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|124
|кг.
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Тип документа
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Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 490.08 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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