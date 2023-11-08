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PC16-106K
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
PC16-106K
PC16-106K
PC16-106K
PC16-106K

ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия

Референс: PC16-106K
Линейка Etude

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) двухместная со шторками, без заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 2-я розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543938911.297.653.79 см. 66г.
BB1
212шт.1360648543938637.218.610.6 см. 928г.
CAR
372шт.4360648543938738.438.433.2 см. 6.078кг.
P12
41296шт.12080114.6 см. 128кг.
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Дата документа: 08/11/2023
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Техническая документация Розетки скрытой установки серии Этюд
Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 490.08 kB
Розетки скрытой установки серии Этюд
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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