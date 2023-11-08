ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
ЭТЮД С/У двойная РОЗЕТКА без заземления со штороками 16А 250B, КРЕМОВЫЙ, Россия
Референс: PC16-106K
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ЭТЮД (кремовый, скрытой установки) двухместная со шторками, без заземления предназначена для применения в сетях до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Габаритные размеры основания 113*76,5 мм. Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Сегмент рынка Жиличный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок кремовый
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 2-я розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления под углом
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485439389
|11.29
|7.65
|3.79
|см.
|66
|г.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|13606485439386
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|928
|г.
CAR
|3
|—
|72
|шт.
|43606485439387
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.078
|кг.
P12
|4
|—
|1296
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|128
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 01/12/2023
Формат PDF
Размер 490.08 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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