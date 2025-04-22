Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N B 13A 6kA 100мА Тип-A 230В
Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 13 А, характеристика B, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409209042
|4.6
|11.2
|8.7
|см.
|0.239
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14680409209049
|38.2
|27.8
|29
|см.
|14.7
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|—
|120
|80
|103
|см.
|364
|кг.