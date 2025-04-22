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S9D57632
Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 32A 6kA 100мА Тип-A 230В
S9D57632

Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 32A 6kA 100мА Тип-A 230В

Референс: S9D57632
Серия Systeme9

Автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) S9D, серии Systeme9, Systeme Electric, 1P+N, номинальный ток 32 А, характеристика C, Icn = 6 кА, ток утечки = 100 мА, тип A. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 61009-1 и ГОСТ IEC 60947-2. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для защиты цепей от сверхтоков и для защиты людей от токов утечки при прямом (10 и 30мА) и косвенном (100мА) прикосновении к токоведущим частям, а также для защиты электроустановок от возгорания (300мА). Принцип действия - электромеханический. Нейтраль слева. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников, механизмом мгновенной коммутации, индикатором состояния контактной группы и раздельными индикаторами срабатывания по причине возникновения сверхтока или тока утечки. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.

5 928  
Спецификация
Технические характеристики
EC000905 Автоматический выключатель дифференциального тока (дифавтомат, АВДТ)
Степень загрязнения 3
Класс токоограничения 3
Устойчивость к импульсному току 0.25
Номинальный ток утечки 0.1
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092092574.611.28.7 см. 0.242кг.
CAR
360шт.1468040920925438.227.829 см. 14.9кг.
P12
41440шт.12080103 см. 369кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей дифференциального тока серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 302.83 kB
Руководство по эксплуатации для автоматических выключателей дифференциального тока серии Systeme9
3D модели
S9D 6kA 1P+N
Дата документа: 22/04/2025
Формат STP
Размер 10.71 MB
S9D 6kA 1P+N
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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