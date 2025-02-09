Продукты
SRTRU1000RTXLI-NC
Локализованный ИБП SRT 1000 ВА/Вт, 2U, SNMP-карта, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC
SRTRU1000RTXLI-NC

Локализованный ИБП SRT 1000 ВА/Вт, 2U, SNMP-карта, 8 C13, с возможностью подключения доп. АКБ

Референс: SRTRU1000RTXLI-NC
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU1000RTXLI-NC 1кВА/1кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Мощность 1000ВА/1000Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Степень защиты (ip) IP20
Snmp карта есть
Emergency power off (epo) есть
Крест-фактор 3:1
Гармонические искажения (thd) ≤2% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Выход
Выходное напряжения 220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Частота выходного напряжения 47...53 Гц
Выходные подключения 8 IEC 60320 C13
Программируемые выходные розетки 4 IEC 60320 C13
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи Свинцово-кислотная
Внутренний батарейный блок SERBC173
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 4.37 мин
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Вход
Входное напряжение 220…240 В
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Количество входных фаз 1
Входное соединение IEC 60320 C14
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040923537955.556.819.5 см. 18.114кг.
P12
410шт.12080110 см. 193кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 410 мм
Высота 88 мм
Вес 14.1 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU1000RTXLI и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 490.63 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU1000RTXLI и NC
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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