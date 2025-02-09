Российский ИБП Smart-Save Online SRT 1500Вт, 230В, 8 C13, 2U, SNMP-карта, возможно подкл.доп. АКБ
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 1500Вт, 230В, 8 C13, 2U, SNMP-карта, возможно подкл.доп. АКБ
Референс: SRTRU1500RTXLI-NC
Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU1500RTXLI-NC 1,5кВА/1,5кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Форм-фактор Конвертируемый Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.) AC (перемен.)
Мощность 1500ВА/1500Вт 1500ВА/1500Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование) Онлайн (двойное преобразование)
Дополнительные характеристики
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал Синусоидальный сигнал
Степень защиты (ip) IP20 IP20
Snmp карта есть есть
Emergency power off (epo) есть есть
Крест-фактор 3:1 3:1
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батареи Свинцово-кислотная Свинцово-кислотная
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок Внутренний батарейный блок
Внутренний батарейный блок SERBC193 SERBC193
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 2.97 мин 2.97 мин
Вход
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Частота входного напряжения 40...70 Гц 40...70 Гц
Количество входных фаз 1 1
Входное соединение IEC 60320 C14 IEC 60320 C14
Входное напряжение 220…240 В 220…240 В
Выход
Выходное напряжения 220...240 В 220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи) 1 % 1 %
Выходные подключения 8 IEC 60320 C13 8 IEC 60320 C13
Программируемые выходные розетки 4 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C13
Коэффициент выходной мощности 1 1
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409235386
|56
|50
|18
|см.
|15.5
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 410 мм;410 мм
Высота 88 мм;88 мм
Вес 15.5 кг;15.5 кг
Ширина 438 мм;438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU1500RTXLI и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 491.06 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU1500RTXLI и NC
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
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