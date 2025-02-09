Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, SNMP-карта,возможно подкл.доп. АКБ,510мм

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU2000RTXLISH-NC 2кВА/2кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. ИБП 2кВА с малой глубиной 510 мм для установки в 600 мм стойки. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства