Продукты
SRTRU2000RTXLISH-NC
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, SNMP-карта,возможно подкл.доп. АКБ,510мм
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC
SRTRU2000RTXLISH-NC

Российский ИБП Smart-Save Online SRT 2КВт, 230В, 8 C13, 2U, SNMP-карта,возможно подкл.доп. АКБ,510мм

Референс: SRTRU2000RTXLISH-NC
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU2000RTXLISH-NC 2кВА/2кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования в малых и средних предприятиях. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. ИБП 2кВА с малой глубиной 510 мм для установки в 600 мм стойки. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Большое количество выходных розеток – 8 IEC C13, есть группа программируемых розеток. Компактный корпус – 2U. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства

232 800  
Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Входное соединение C20
Основные характеристики
Мощность 2000ВА/2000Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Степень защиты (ip) IP20
Emergency power off (epo) есть
Крест-фактор 3:1
Гармонические искажения (thd) ≤2% линейная нагрузка, ≤4% нелинейная нагрузка
Время переключения от сети на батарею, мс 0 мс
Батареи и продолжительность автономной работы
Внутренний батарейный блок SERBC194
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 2.96 мин
Монтаж батареи Внутренний батарейный блок
Тип батареи Свинцово-кислотная
Вход
Входное соединение IEC 60320 C20
Входное напряжение 160...300 В
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Количество входных фаз 1
Диапазон напряжения 110-300 В ± 5% - 50% нагрузка, 160-300 В ± 5% - 100% нагрузка
Выход
Кпд (эко-режим) 0.96
Коэффициент выходной мощности 1
Общий кпд 0.91
Выходное напряжения 220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092353937158.520 см. 25кг.
P12
48шт.1208092 см. 212кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 510 мм
Высота 88 мм
Вес 19.5 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.96 MB
SRTRU 1-3К руководство пользователя
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH и NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 493.74 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU2000RTXLISH и NC
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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