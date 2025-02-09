Продукты
SRTRU5KRTXLHW-NC
Российский ИБП Smart-Save Online SRT 5КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC
SRTRU5KRTXLHW-NC

Российский ИБП Smart-Save Online SRT 5КВт,230 В,клеммы,2U+3U,SNMPкарта,есть подкл.допАКБ,прлл резерв

Референс: SRTRU5KRTXLHW-NC
Серия Smart-Save Online SRT

Локализованный ИБП Smart-Save Online SRTRU5KRTXLHW-NC 5кВА/5кВт с предустановленной сетевой картой. Топология двойного преобразования для защиты чувствительного оборудования. ПРОИЗВЕДЕНО В РФ. Имеет высокий коэффициент мощности PF=1.0. Предназначен для напольной установки или для установки в серверные стойки. Входные и выходные разъемы - клеммы. Продвинутый LCD-дисплей. Предустановленная SNMP карта - SE9604. Предустановленный модуль параллельного резервирования для увеличения суммарной мощности системы, либо повышения ее отказоустойчивости. Наличие разъёма EPO для системы аварийного отключения. Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков за счет мощного зарядного устройства. ИБП состоит из силового модуля 2U и внешнего батарейного блока BPSE240RT3U9

Спецификация
Технические характеристики
EC000382 Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП)
Количество входных фаз 1
Настенный монтаж Нет
Количество выходных фаз 1
Частота входного напряжения 40-70
Основные характеристики
Мощность 5000ВА/5000Вт
Топология ибп Онлайн (двойное преобразование)
Форм-фактор Конвертируемый
Тип напряжения AC (перемен.)
Дополнительные характеристики
Время переключения от сети на батарею, мс 0 мс
Время перехода от инвертора на байпас, мс 0 мс
Форма выходного напряжения (от батареи) Синусоидальный сигнал
Степень защиты (ip) IP20
Snmp карта есть
Батареи и продолжительность автономной работы
Внешний батарейный блок BPSE240RT3U9
Тип батареи Свинцово-кислотная
Монтаж батареи Внешний батарейный блок
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке 10.01 мин
Вход
Входное напряжение 220…240 В
Частота входного напряжения 40...70 Гц
Диапазон напряжения 110-300 В ± 3% - 50% нагрузка, 176-300 В ± 3% - 100% нагрузка
Количество входных фаз 1
Входное соединение Входные клеммы
Выход
Общий кпд 0.94
Кпд (эко-режим) 0.985
Выходное напряжения 220...240 В
Отклонение напряжения (от батареи) 1 %
Частота выходного напряжения 46...54 Гц
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409235423490580870 мм. 84кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 610 мм
Высота 88 мм
Вес 17 кг
Ширина 438 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU5KRTXLHW-NC
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 494.75 kB
Паспорт Smart-Save Online SRT SRTRU5KRTXLHW-NC
Техническая документация
Руководство по эксплуатации Smart-Save Online SRT 5-10 кВА
Дата документа: 09/02/2025
Формат PDF
Размер 5.22 MB
Руководство по эксплуатации Smart-Save Online SRT 5-10 кВА
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Формат PDF
Размер 544.48 kB
Срок действия: 02/10/2024 - 01/10/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.02850_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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